Bollettino vaccini Covid oggi 31 agosto 2022/ +22mila dosi in 24 ore

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI, 31 AGOSTO

Puntuale come ogni mattina, attorno alle 7, in Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino dei vaccini per il covid, con tutte le inoculazioni delle quattro dosi avvenute nelle ultime 24 ore. Esattamente come attestava anche il bollettino di ieri, la campagna vaccinale nel nostro paese sembra procedere leggermente a rilento, ma non si è comunque fermata e, in generale, verso metà settembre dovrebbe riprendere a gonfie vele, anche in virtù dell’approvazione dei nuovi vaccini aggiornati per Omicron.

Comunque, il bollettino dei vaccini per il covid di oggi attesta 140.331.166 inoculazioni totali, con un incremento di circa 22mila rispetto a ieri. Scendendo nel dettaglio, le prime due dosi sono stabili ormai da tempo e sono state iniettate, rispettivamente, al 91,54% e al 90,16% della popolazione over 12. Un leggero aumento, invece, si registra per la terza dose, che ad oggi è stata inoculata all’84,04% della popolazione soggetta alla dose, con un aumento dello 0,01% rispetto a ieri. Infine, è sempre la quarta dose a correre con 2.258.934 persone che l’hanno ricevuta (pari al 16,51% della popolazione oggetto), alle quali va sommata anche la popolazione immunodepressa, con 699.270 inoculazioni pari al 20,24%.

BOLLETTINO VACCINI COVID, QUARTA DOSE TRA RALLENTAMENTI E RIPRESE

All’interno della campagna vaccinale, attesta dal bollettino dei vaccini per il covid, si parla parecchio della quarta dose e della sua importanza, soprattutto per la popolazione immunodepressa e per gli over 60. Con l’imminente ripresa della vita di tutti i giorni, tra lavoro e scuola, numerosi esperti ritengono che a breve assisteremo ad una nuova crescita dei contagi, i cui effetti negativi possono essere evitati soprattutto grazie al vaccino.

La responsabile del Coordinamento delle attività vaccinali, la Dottoressa Maria Gabriella Calenda, ha confermato che la risposta della popolazione alla quarta dose è stata piuttosto bassa, e lo attesta anche il bollettino dei vaccini per il covid, che procede piuttosto a rilento rispetto a pochi mesi fa. “Ad oggi”, afferma la Dottoressa, “la popolazione a cui è stata consigliata non ha risposto come avrebbe dovuto”, ma conferma anche che “negli ultimi giorni l’afflusso agli hub aziendali è in aumento”. Un trend che “speriamo possa stabilizzarsi con il rientro dalle ferie”. Nel frattempo, la Cabina di regia non sembra intenzionata a procedere nuovamente verso l’obbligo vaccinale, ma si dovranno prima attendere gli sviluppi sull’andamento della pandemia.

