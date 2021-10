Bollettino vaccini covid oggi 4 ottobre/ 79.1% degli italiani è immunizzato

E’ stato reso pubblico meno di due ore fa il nuovo bollettino vaccini covid, il report aggiornato alla data odierna, lunedì 4 ottobre 2021. Ancora una volta i numeri sono positivi, a cominciare da quelli riguardanti gli italiani immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi o il vaccino monodose Janssen, quello di Johnson & Johnson, che ad oggi sono saliti a quota 42.7 milioni, pari al 79.1 per cento dell’intera popolazione vaccinabile over 12.

Le dosi totali somministrate, come comunicato dal Ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, sono ad oggi in totale 85.1 milioni, di conseguenza nelle ultime 24 ore sono state inoculate circa 100mila nuove dosi (qui il report di ieri). Infine, per quanto riguarda la somministrazione del richiamo, o terza dose, ad oggi in Italia siamo arrivati a quota 96.517 dosi, ovvero, il 10.3 per cento della platea interessata da questo primo “booster” di vaccino anti covid.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 4 OTTOBRE: PAPA FRANCESCO CHIEDE UN’EQUA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI

E di vaccini anti covid ne ha parlato ieri anche Papa Francesco, attraverso un videomessaggio inviato ad Assisi, in occasione del secondo evento mondiale The Economy of Francesco. Il Santo Padre ha letto una lunga lettera scritta di pugno, e in un passaggio interessante si legge: “Oggi la nostra madre Terra geme e ci avverte che ci stiamo avvicinando a soglie pericolose. Voi siete forse l’ultima generazione che ci può salvare, non esagero. Alla luce di questa emergenza, la vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande responsabilità. Spero che possiate usare quei vostri doni per sistemare gli errori del passato e dirigerci verso una nuova economia più solidale, sostenibile ed inclusiva”.

Quindi il Pontefice ha sottolineato l’importanza di un’equa distribuzione dei vaccini, con un chiaro riferimento ai Paesi del terzo mondo che stanno ancora soffrendo: “Questa missione dell’economia, però, comprende la rigenerazione di tutti i nostri sistemi sociali: istillando i valori della fraternità, della solidarietà, della cura della nostra Terra e dei beni comuni in tutte le nostre strutture potremo affrontare le sfide più grandi del nostro tempo, dalla fame e malnutrizione alla distribuzione equa dei vaccini anti-Covid-19. Dobbiamo lavorare insieme e sognare in grande. Con lo sguardo fisso su Gesù, troveremo l’ispirazione per ideare un nuovo mondo e il coraggio di camminare insieme verso un futuro migliore”.



