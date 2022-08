Bollettino vaccini covid oggi 5 agosto/ Circa 50mila somministrazioni in più

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI, VENERDÌ 5 AGOSTO

Come ogni mattina dall’inizio della campagna vaccinale nel nostro paese, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento al bollettino vaccini per il covid. Il totale delle somministrazioni si attesta, in questa giornata, a 139.828.220, con il classico aumento di circa 50mila dosi rispetto al bollettino di ieri. Il ciclo vaccinale primario (quindi le prime due dosi), copre attualmente il 90,14% della popolazione over 12, mentre la sola prima dose del vaccino è stata fatta al 91,53% della popolazione (poco meno di 500 somministrazioni in più rispetto a ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 AGOSTO/ Contagi e ricoveri in calo

Nel bollettino dei vaccini per il covid della giornata di oggi si registrano, poi, circa 5mila nuove somministrazioni della terza dose, che sale a quota 40.009.338, rappresentando l’83,87% della popolazione oggetto della dose booster. Infine, sono le quarte dosi a correre, come hanno certificato tutti gli ultimi bollettini sulla vaccinazione, con più di 30mila somministrazioni in una sola giornata ai soggetti fragili, che portano il totale a quota 1.926.332, ovvero il 14,08% della popolazione che potrebbe potenzialmente ricevere la quarta dose (che attualmente è riservata, appunto, ai soggetti fragili e agli over 60).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 AGOSTO/ RT stabile, decessi in calo

BOLLETTINO VACCINI COVID, CIRIELLI: “COMMISSIONE D’INCHIESTA PER I DANNI”

La campagna continua quindi rapidamente nel nostro paese, certificata quotidianamente dal bollettino dei vaccini per il covid, ma il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli ha proposto di istituire una commissione d’inchiesta per appurare i danni collaterali provocati dai vaccini. “Si susseguono giornalmente notizie sugli effetti negativi”, ha detto secondo quanto riporta Adnkronos, “per la nostra salute, come conseguenza della profilassi vaccinale anti sars-cov-2”.

“Il Prac dell’Ema ha appena reso noto che l’assunzione del vaccino anti covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax”, continua il deputato Cirielli, “può portare miocarditi e pericarditi”. Effetti collaterali, sempre secondo il deputato FdI, “che hanno presentato gli adolescenti che hanno ricevuto il vaccino nRNA, in genere dopo alcuni giorni dalla seconda dose”. E, seppure “gli esperti continuano a dichiarare che i benefici superano ampiamente i possibili effetti collaterali”, per Cirielli è comunque “giunto il momento di fare definitivamente chiarezza”, tramite “una commissione di inchiesta per accertare quantità e responsabilità sui danni collaterali causati dai vaccini soprattutto sui giovani”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 AGOSTO/ +31 morti, -65 ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA