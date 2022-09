Bollettino vaccini covid oggi 5 settembre/ +15mila dosi in 24 ore

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI, 6 SETTEMBRE

Come d’abitudine da quando nel nostro paese è iniziata la campagna vaccinale, nella primissima mattinata di oggi è stato aggiornato il bollettino dei vaccini per il covid con il numero delle nuove inoculazioni della giornata. In queste ultime giornate si sta assistendo ad un leggero rallentamento delle inoculazioni, in larga parte dovuto al fatto che la maggior parte della popolazione ha completato, almeno, il primo ciclo vaccinale ed ha fatto anche il primo booster.

Comunque, in giornata il bollettino dei vaccini per il covid registra più di 15mila nuove dosi inoculate rispetto al bollettino di ieri, portando il totale a quota 140.414.378. La prima dose è stata attualmente iniettata al 91,54% della popolazione over 12, mentre la seconda è stabile al 90,17% della popolazione che ne potrebbe beneficiare. La terza dose, anche detto primo booster, invece, è salita leggermente, arrivando all’84,07% della popolazione (con un incremento dello o,o1%). Infine, risulterà evidente che a cresce è la quarta dose, che ha raggiunto il 20,57% della popolazione immunodepressa e il 16,90% della popolazione che potrebbe beneficiarne (quindi gli over 60).

BOLLETTINO VACCINI COVID, CONVIENE FARE IL BOOSTER AGGIORNATO?

Secondo un recente report della fondazione Gimbe, ma come conferma anche il bollettino dei vaccini per il covid, attualmente in Italia la quarta dose fatica ad ingranare. Stando al Ministero della Salute, la platea che potrebbe beneficiarne è attualmente pari a 17,1 milioni di persone, mentre appena 2.3 milioni di persone l’hanno effettivamente richiesta e ricevuta. In questo periodo, però, l’Ema ha approvato i nuovi vaccini, specifici contro Omicron che dovrebbero arriverà circa a metà mese.

I nuovi vaccini sono destinati alle persone che hanno già ricevuto almeno la vaccinazione primaria (quindi le prime due dosi). Pertanto, a chi andrà a vaccinarsi nei prossimi giorni verrà offerto anche il nuovo vaccino, aggiornato e rivisto per coprire Omicron ed eventuali alti sottogruppi derivati da questa. Tenendo a mente che è impossibile prevedere le prossime varianti del covid, vaccinarsi con i booster aggiornati potrebbe rivelarsi la scelta migliore, anche in virtù del fatto che nell’ultimo periodo abbiamo assistito soprattutto al susseguirsi di varianti derivate da Omicron, piuttosto che nuove varianti scaturite dal virus originale di Wuhan. Attenderemo e seguiremo da vicino gli sviluppi grazie al bollettino dei vaccini per il covid.

