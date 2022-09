Bollettino vaccini covid oggi 9 settembre/ +14mila quarte dosi in 24 ore

Bollettino vaccini covid oggi, 9 settembre

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 settembre, è stato pubblicato il quotidiano aggiornamento al bollettino dei vaccini per il covid con tutti i dati relativi alle inoculazioni della quattro dosi di vaccino. Nell’ultimo periodo la campagna vaccinale è rallentata leggermente, anche per via del fatto che la maggior parte della popolazione ha ormai ricevuto le prime tre dosi, mentre la quarta è ancora riservata ai pazienti fragili e agli over 60. In ogni caso, le inoculazioni totali sono state circa 17mila rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio del bollettino dei vaccini per il covid rimangono stabili le prime due dosi, da tempo inoculate al 91,54% e al 90,17% della popolazione. La terza dose, invece, cresce ogni giorno leggermente, ed ha raggiunto nelle ultime 24 ore l’84,09% della popolazione con circa 3mila dosi in più che portano il totale a quota 40.113.283. Infine, la quarta dose registra la maggior parte delle inoculazioni, con 716mila pazienti fragili vaccinati (2mila in più di ieri, ovvero il 20,74% della popolazione immunodepressa) e 2.344.540 dosi inoculate agli over 60 (12mila in più di ieri, il 17,13% degli over 60).

Mentre la campagna vaccinale procede, anche se a rilento, come attesta il bollettino dei vaccini per il covid, il virologo Fabrizio Pregliasco, ha parlato proprio di come si dovrebbe sviluppare la campagna nei prossimi mesi. Lui ricorda che i nuovi vaccini aggiornati “dovranno farli le persone che non hanno ancora ricevuto la terza o la quarta dose”, tuttavia sottolinea anche che “per chi, come me, ha fatto il secondo booster quest’estate sarà necessario un richiamo nel prossimo futuro”.

“Ritengo”, continua Pregliasco, “che per chi ha già fatto la quarta dose bisognerà capire cosa fare a 4-6 mesi”, mentre sul lungo termine per lui è necessario arrivare “all’obiettivo di una vaccinazione annuale covid-influenza”. Secondo lui, infine, è importante che ci sia un boost nella campagna vaccinale per la quarta dose, attualmente richiesta solamente “dal 30% degli ultra 80enni, dal 13% degli ultra 70enni e dal 7% degli ultra 60enni”. Rimane solo da vedere, nei prossimi mesi, come si svilupperà la campagna, anche attraverso il bollettino dei vaccini per il covid, per capire se e quando si parlerà eventualmente di una quinta dose.

