Bollettino Veneto conferenza stampa/ Diretta Zaia, Coronavirus 7 aprile: 10mila casi

Attesa per il bollettino della Regione Veneto sulla diffusione del coronavirus in questo 7 aprile 2020. Le notizie delle ultime settimane descrivono una situazione ben più incoraggiante rispetto ad altre regioni del Nord come Lombardia ed Emilia-Romagna, ma abbassare la guardia è un’opzione non consentita. Il bollettino di ieri, lunedì 6 aprile, parla di 26 nuovi morti: 10 deceduti nella notte 16 nel corso della giornata. A partire dal 21 febbraio, giorno dell’inizio “ufficiale” dell’epidemia di coronavirus hanno perso la vita 625 persone in Veneto. Per quanto riguarda i contagi viene sfondato il muro dei 10mila casi (10.025) con un aumento giornaliero di 235 unità. I pazienti negativizzati sono 989, mentre 19.595 sono quelli in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i numeri ospedalieri: 316 sono i malati in terapia intensiva, 1577 quelli in area non critica, per un totale di 1893 ricoverati.

BOLLETTINO REGIONE VENETO, ZAIA: “FELICI E PREOCCUPATI”

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: “Siamo a 150mila tamponi fatti, da mercoledì aumentiamo la capacità di farne, siamo gli unici in Italia ad averla e da solo il Veneto fa 9mila tamponi al giorno. E stiamo diventando autonomi con i reagenti e stiamo diventando autonomi con i tamponi made in Veneto, ovviamente l’aumento dei positivi è direttamente proporzionale al numero dei tamponi processati”. Sullo stato dell’epidemia in Regione, il governatore ha continuato: “Siamo felici e preoccupati. Felici perché i dati dicono che il lavoro dei veneti pesa sulla statistica. Preoccupati perché dovremo capire una volta che si aprirà cosa farà il virus. Questa settimana è decisiva, non stiamo abbassando la guardia, stiamo accogliendo anche pazienti da fuori”. Zaia ha poi elogiato il cosiddetto “modello Veneto”: “Abbiamo puntato sui tamponi a tappeto, e per questo ho ricevuto parecchie critiche. Ne abbiamo fatti circa 150mila. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma per ora siamo riusciti a contenere l’epidemia. Senza un intervento tempestivo saremmo qui a parlare di una situazione ancora più pesante”.



