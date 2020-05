Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus oggi 2 maggio

Pubblicità

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino della regione Veneto, in attesa della conferenza stampa di oggi del governatore Luca Zaia, che analizzerà i dati dell’epidemia di coronavirus del 2 maggio 2020. Facciamo un breve riepilogo soffermandoci sui numeri riguardanti la giornata di ieri, venerdì 1 maggio. I casi positivi sono aumentati di 125 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di infetti da inizio epidemia pari a 18.139. Al momento, quelli positivi sono 7.694, un dato minore di 497 casi rispetto alla rilevazione precedente. Dieci invece le vittime totali da 24 ore a questa parte, per un totale da inizio emergenza di 1.486 diffuse fra residenze per anziani e ospedali. Nel contempo decresce anche il numero dei ricoverati, 964 totali (-26), di cui 110 in terapia intensiva, numero quest’ultimo uguale a quello di giovedì. In isolamento nelle proprie abitazioni vi sono 7.182 persone, mentre i guariti sono aumentati di 940 unità, per un totale dallo scorso 21 febbraio di 8.959 casi.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “MASCHERINA DEVONO INDOSSARLA TUTTI E SEMPRE”

Intanto il governatore Zaia, durante la conferenza stampa della giornata di ieri, ha affrontato il tema delle riaperture, con molti commercianti che sarebbero già pronti ad alzare la saracinesca e a lavorare in totale sicurezza: “Vanno fatte in maniera civile – le parole del presidente del Veneto in merito ai flash mob dei negozianti – nel rispetto delle regole e della libertà altrui. Non vedo il motivo di polemizzare e non dobbiamo politicizzarle. Sono commercianti, artigiani, lavoratori che chiedono di lavorare secondo le regole. Tutti mi dicono: ‘Ma io voglio aprire. Diteci cosa dobbiamo fare’. La risposta migliore che potremo dar loro – ha proseguito Zaia – è quella di convincere il governo a riaprire magari con un approccio differenziato tra le Regioni”. Il massimo rappresentante dei veneti ha quindi parlato della mascherina, che rappresenta “Una delle condizioni sine qua non per fare questa battaglia. C’è ancora chi entra al supermercato senza mascherina. O che la porta come un amuleto, ogni tanto la tira su per dire “ce l’ho”, perché qualcuno l’ha guardato male, di traverso. Non funziona così. Lo trovo assurdo. E’ un farmaco salvavita. Lo si deve vivere appunto come un dispositivo di protezione e non come un ‘imposizione di un’ordinanza di una legge’”.

