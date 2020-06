Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 17 giugno

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino della regione Veneto. Anche oggi, mercoledì 17 giugno, spazio alla consueta conferenza stampa in diretta video del governatore Luca Zaia, che aggiornerà dal punto stampa di Venezia, i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus. Nella serata di ieri è stato diramato l’ultimo bollettino, che racconta di 721 persone attualmente positive in regione, di cui solo 37 ricoverate, e una in terapia intensiva (dove troviamo in totale 12 pazienti, 11 negativi al covid). 3.510 le persone che sono state dimesse dagli ospedali dal 21 febbraio ad oggi, mentre le vittime totali sono 1.987 di cui 1.418 nelle strutture ospedaliere della regione. La provincia più contagiata attualmente continua ad essere quella di Treviso, con 163 casi (totali 2.666 da inizio emergenza), seguita da Verona a quota 151 e poi da Venezia con 88.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “NON SONO INTERESSATO A SCALATE POLITICHE”

Nella conferenza stampa di ieri Zaia è tornato sulla questione del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, dicendo: “Ieri abbiamo avuto l’incontro con i ministri Boccia, Gualtieri e Speranza, ma non è stato trovato un accordo per l’istituzione del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. La Regione non arretra di un millimetro, e quindi andremo in tribunale: davanti alla Corte Costituzionale. Il mio auspicio è che si trovi una soluzione – ha aggiunto – ma noi andremo avanti comunque perché, ricordo, si tratta di un corso di 60 posti del corso di laurea medicina, in accordo con l’Università di Padova, e che vuole dare una risposta alle richieste del territorio, anche in vista della realizzazione del nuovo ospedale di Treviso, da mille posti letto con reparti di alta specializzazione e che hanno bisogno di medici laureati ad alta specializzazione”. Intervenendo poi in serata a Carta Bianca, su Rai Tre, il governatore del Veneto ha accennato al suo futuro, smentendo una sua scalata della Lega: “Sono un uomo di campagna e di trincea. Ho sempre amministrato sul territorio, non sono interessato a scalate interne alla Lega né a scalate nazionali o governative”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 16 GIUGNO 2020





