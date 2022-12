Bollo auto a rate/ In che modo è possibile frazionare i pagamenti (anche con PayPal)

Dalla proposta di Mario Draghi, pare che tutti abbiano preso spunto e infatti adesso nasce anche l’ipotesi di pagare il bollo auto a rate. La prima proposta era rivolta in particolare alle partite IVA che, anziché pagare le tasse solo a giugno e a dicembre avrebbero dovuto pagarle anzitutto mese per mese. Una modalità per tenere sotto controllo la gestione economica delle imposte e non creare quindi arretrati.

Bollo auto a rate: quando si paga

bollo auto, che è la tassa più odiata dagli italiani potrebbe ottenere qualche vantaggio se il relativo pagamento fosse suddiviso nei dodici mesi dell’anno solare. Infatti il a rateè una tassa di circolazione che devono pagare tutti i possessori di un veicolo a motore che siano automobili, motocicli e via discorrendo. Il tributo è di competenza regionale ma sono previste comunque delle esenzioni come per i disabili oppure i possessori di auto ibride o elettriche. Il bollo auto si paga entro la scadenza prevista se non si vogliono rischiare delle importanti sanzioni. Infatti la tassa viene solitamente pagata per i veicoli circolanti immatricolati nel nostro paese. Ma il, che è la tassa più odiata dagli italiani potrebbe ottenere qualche vantaggio se il relativofosseneidell’anno solare. Infatti il bollo auto è una tassa di circolazione che devono pagare tutti i possessori di un veicolo a motore che siano automobili, motocicli e via discorrendo. Il tributo è di competenza regionale ma sono previste comunque delle esenzioni come per i disabili oppure i possessori di auto ibride o elettriche. Ilsi paga entro la scadenza prevista se non si vogliono rischiare delle importanti sanzioni. Infatti la tassa viene solitamente pagata per i veicoli circolanti immatricolati nel nostro paese.

Bollo auto a rate: come si paga e dove si può pagare a rate

Il pagamento avviene attraverso la delegazione ACI più vicina, le agenzie Sermetra, i punti vendita Mooney, poste italiane, agenzie di pratiche auto autorizzate, banche e altri operatori aderenti all’iniziativa PSP, tramite il canale da questa messa a disposizione. Il pagamento frazionato invece avviene attraverso il servizio on-line dell’ACI denominato Bollonet.

Se molti stanno sperando di poter evitare le pratiche attraverso le banche come quelle elencate poc’anzi, dobbiamo però dire che il pagamento a rate avviene soltanto in due regioni italiane cioè il Veneto e la Calabria. Per poter accedere al servizio telematico è necessario accreditarsi tutti i giorni alla rete, accedendo al sito da mezzanotte e 10 minuti alle 23:40 attraverso SPID oppure CIE, la carta identità elettronica.

Sarà possibile anche pagare il bollo in tre errate attraverso PayPal.

