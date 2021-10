Bolshoi, crolla scenografia: morto ballerino 37enne/ Video, choc durante spettacolo

Tragedia a Mosca, presso lo storico teatro Bolshoi, uno dei più prestigiosi al mondo assieme alla Scala di Milano: durante uno spettacolo è crollato un pezzo di scenografia uccidendo un attore 37enne. La vittima, come riferito dall’edizione online dell’Adnkronos, si chiamava Yevgeny Kulesh, ed è praticamente morta sul colpo. Al tragico evento hanno purtroppo assistito in diretta gli spettatori presenti in quel momento al teatro, che hanno poi documentato il tutto sui social, vivendo attimi senza dubbio drammatici.

In seguito lo stesso Bolshoi ha confermato quanto accaduto attraverso una nota, e dopo che lo spettacolo è stato cancellato si è aperta un’indagine per fare chiarezza. Il crollo è avvenuto durante l’opera folk Sadko di Nikolai Rimsky- Korsakov, mentre si stava eseguendo un cambio di scenografia, e inizialmente alcuni spettatori avevano pensato ad un trucco di scena, vedendo anche il sangue dell’attore, ma quando lo spettacolo è stato interrotto e ai presenti è stato chiesto di abbandonare la sala, si è compresa la tragica realtà, mentre qualcuno urlava “Chiamate l’ambulanza, c’è del sangue”.

E’ MORTO UN BALLERINO AL BOLSHOI DURANTE SPETTACOLO: GIA’ NEL 2013…

Il decesso è avvenuto nella serata di ieri, sabato 9 ottobre 2021, e purtroppo non è la prima volta che muore qualcuno presso il teatro moscovita durante uno spettacolo. A luglio del 2013, poco più di 8 anni fa, perse la vita un violinista, caduto all’interno del vano dell’orchestra mentre stava esibendosi assieme ai suoi colleghi.

Non è stato divulgato il nome della vittima dalle autorità, e secondo l’agenzia russa Interfax il 37enne ballerino sarebbe rimasto schiacciato durante un cambio di scenario, mentre secondo quanto riferito dalle agenzia di stampa RIA e TASS, l’attore sarebbe morto per via della caduta di alcuni calcinacci dal soffitto, di conseguenza un problema nella scenografia sarebbe escluso. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recati i soccorritori e gli uomini della polizia che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

