Bolsonaro ha il coronavirus?/ Febbre a 38 e 96% di ossigeno nel sangue: atteso test

Jair Bolsonaro potrebbe essere affetto da coronavirus. Il presidente del Brasile, parlando con Cnn Brasil, ha spiegato di avere tutti i sintomi dell’infezione, leggasi febbre a 38, e una saturazione di ossigeno nel sangue pari a 96%. Il capo dello stato verdeoro, che ricordiamo, ha compiuto 65 anni lo scorso mese di marzo, ha spiegato anche di aver iniziato una cura a base di idrossiclorochina, il farmaco che inizialmente veniva utilizzato per curare i malati di covid, ma che successivamente ha diviso medici, virologi ed epidemiologi di tutto il mondo, in quanto alla sua efficacia. Fatto sta che Bolsonaro sta male ed ha deciso di annullare tutti gli impegni in programma per il resto di questa settimana. Il presidente brasiliano si è già sottoposto al test per confermare o meno la presenza del covid e il risultato è atteso attorno alla mezzogiorno di oggi. Inoltre, Bolsonaro si è sottoposto ad una risonanza magnetica ai polmoni che comunque non avrebbe evidenziato alcun problema particolare.

BOLSONARO HA IL CORONAVIRUS? LA PORTAVOCE SMENTISCE LE NOTIZIE

Cintia Macedo, portavoce del presidente, ha parlato così ai microfoni della Cnn, smentendo di fatto l’indiscrezione: «Non disponiamo di queste informazioni. Non confermiamo queste informazioni in questo momento». Bolsonaro si era già sottoposto ad un test nelle scorse settimane, rivelatosi poi negativo, dopo che un suo stretto collaboratore era invece risultato positivo. Al di là del “mistero” Bolsonaro, quello brasiliano resta il secondo focolaio al mondo della pandemia di coronavirus dopo gli Stati Uniti. I morti hanno superato quota 65mila, mentre i contagiati sono più di un milione e 620mila, con gli ospedali locali, non all’altezza di quelli delle nazioni più sviluppate, che sono al collasso, e con loro anche l’economia. Bolsonaro ha sempre avuto un atteggiamento giudicato fin troppo superficiale nei confronti della pandemia, e la conferma si ha dalle poche misure restrittive in atto in Brasile, con negozi e attività aperte, e le persone libere di circolare previo l’utilizzo delle mascherine.



