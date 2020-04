Bomba contagi a Verona: 100 immigrati positivi/ Asintomatici, previsto trasferimento

Pubblicità

Sono in tutto 101 gli immigrati risultati positivi al Coronavirus su un totale di 140: sono bastati questi numeri a far esplodere la nuova bomba contagi all’interno di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionali e minori, situato nell’edificio dell’ex hotel Monaco. Tutti gli ospiti, come spiega TgCom24, sono stati sottoposti a tampone ma l’esito è stato sconvolgente dal momento che il 70% è risultato positivo, quasi tutti asintomatici. Il primo sospetto è stato registrato circa 10 giorni fa quando un giovane pakistano segnalò la comparsa dei primi sintomi tipici del Covid-19. E’ bastato questo per far allarmare i volontari della cooperativa che gestisce il centro portando a far scattare inevitabilmente il protocollo sanitario. Nonostante i divieti, alcuni residenti avrebbero insistito per continuare ad uscire e per questo la Prefettura ha deciso di realizzare un presidio costante delle forze dell’ordine con carabinieri e polizia che controllano costantemente ingressi ed uscite dall’albergo.

BOMBA CONTAGI A VERONA: 100 IMMIGRATI POSITIVI SU 140

Dopo la diffusione della notizia dei contagi tra immigrati ovviamente è esplosa anche la polemica: quell’hotel è una vera e propria bomba, un rischio che certamente si poteva prevedere. Adesso si sta verificando il riposizionamento dei positivi sempre in una struttura sotto controllo e sia per i positivi che per i negativi con il divieto assoluto di lasciare la struttura. Come spiega Il Primato Nazionale, infatti, molti immigrati avrebbero un lavoro e insistono per andarci nonostante l’alto rischio contagio e le disposizioni vigenti. Fortunatamente quasi tutti gli ospiti sarebbero stati colpiti dal virus in maniera lieve con poche linee di febbre, tale da non rendere necessario il ricovero. Il personale a contatto con gli immigrati è stato dotato di dispositivi di protezione individuale forniti anche agli ospiti della struttura. A confermare la notizia, come riferisce Libero Quotidiano, è stato anche il sindaco Federico Sboarina che aggiunge: “Ci stiamo confrontando ripetutamente con il Prefetto, con i nostri servizi sociali e con le forze dell’ordine”.



