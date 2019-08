BOMBA MOLOTOV IN UN BAR/ Video, strage in Messico: 23 persone uccise

Strage in un locale notturno messicano, nello stato di Veracruz. Al momento secondo le notizie disponibili ancora non si sa se a causare l’incendio che ha devastato il bar uccidendo ben 23 persone sia un gesto doloso o un incidente, ma si propende per la prima ipotesi. Si tratterebbe infatti, come riporta il sito della Nbc, di un vero e proprio attacco portato con il lancio di alcune bombe molotov che hanno fatto scoppiare un incendio devastato, i cui danni sulle persone sono stati aumentati dal panico. Molte persone non sono riuscite a fuggire morendo tra le fiamme. L’episodio è accaduto a Coatzacoalcos una città portuale nel Golfo del Messico.

MESSICO, ATTACCO DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

E’ probabile, come succede in gran parte del Messico, che si sia trattato di un gesto a opera della criminalità locale, un avvertimento finito male o proprio l’intenzione di distruggere il locale senza curarsi delle persone al loro interno, magari per uno sgarro del proprietario che rifiutava di legarsi alla malavita o che apparteneva a gang rivali. Il Messico da decenni è devastato da una sanguinaria guerra tra i signori della droga che si contendono palmo per palmo il controllo del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA