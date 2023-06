Bombardata diga Kakhovka a Kherson/ Russia e Ucraina si rimpallano responsabilità

E’ stata fatta saltare in aria la diga di Kakhovka, installazione che si trova nella regione di Kherson, nella parte però controlla da Mosca, e l’esercito di Kiev e quello russo si stanno rimpallando le responsabilità. A farlo sapere, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, è stata Kiev, citato da Guardian e Ukrinform. “La centrale idroelettrica di Kakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe. La portata della distruzione, la velocità e il volume dell’acqua, le probabili aree di allagamento sono attualmente in corso di verifica. Tutti i servizi funzionano. La situazione viene monitorata”, il comunicato del Comando operativo sud. La notizia è stata confermata dal ministero delle emergenze russo che però ha puntato il dito contro l’Ucraina, spiegando che la diga di Nova Kakhovka è stata “parzialmente distrutta” a causa di bombardamenti ucraini, aggiungendo comunque che non vi sarebbe alcun pericolo per la popolazione delle regione.

Usa "ok al limite alle armi nucleari, se la Russia non le aumenta"/ "Coinvolgeremo anche la Cina"

A seguito del bombardamento alcuni meccanismi della diga, edificio sotto controllo dei russi, sono stati danneggiati e si è verificato un innalzamento di 2,5 metri del livello dell’acqua del bacino, ma fortunatamente la diga stessa “non è stata distrutta” e “non ci sarà una catastrofe”, ha aggiunto il capo dell’amministrazione locale filorussa, Vladimir Leontyev, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Macron, mea culpa su polveriera russo-ucraina/ “Paesi Est Europa andavano ascoltati”

BOMBARDATA DIGA KHAKHOVKA: ZELENSKY CONVOCA CONSIGLIO SICUREZZA NAZIONALE

In ogni caso non è da escludere che a breve si debbano evacuare circa 300 abitazioni che si trovano a valle, nelle località di Korsunki e Dnepryan. Commentando la notizia del bombardamento della centrale idroelettrica di Kakhovka, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere di aver convocato con urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale, così come annunciato dal capo dell’ufficio del presidente, Andriy Yermak. “Centrale idroelettrica di Kakhovka. Un altro crimine di guerra commesso da terroristi russi. Il presidente ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale”, le parole di Yermak pubblicate su Telegram.

LEGGI ANCHE:

"Perché rischiamo guerra nucleare con Cina e Russia"/ Report choc Usa sul loro arsenale

© RIPRODUZIONE RISERVATA