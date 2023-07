Bombe atomiche americane in Italia/ Boldrini: “Preoccupata, Governo non dà rassicurazioni”

In Italia ci sono bombe atomiche americane. L’arsenale sarebbe contenuto nelle due basi di Ghedi (Brescia) e Aviano (Pordenone). In particolare, come riportato dal Messaggero, si riteneva che ci fossero dai 70 a 100 ordigni B61-11. Questi ultimi di recente sarebbero tuttavia stati sostituiti con dei B61-12, più potenti nonché più pericolosi.

Germania: 44% dei rifugiati ucraini vuole rimanere/ "Ben integrati nella società"

Le armi in questione sono affidate esclusivamente agli armieri americani del 704esimo squadrone Munss (Munitions Support Squadron). I militari si occupano di custodirle, di fare manutenzione e di assistere gli italiani in caso di utilizzo, nonché di conservare i codici (sempre doppi) che “armano” le bombe. L’innovamento dell’arsenale presente nelle basi italiane, tuttavia, ha creato non poche polemiche. A parlarne, nelle scorse ore, è stata Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, che ha criticato senza mezzi termini il Governo di Giorgia Meloni per avere permesso che avvenisse il potenziamento.

4 novembre, ripristinata la festa: sarà giorno di ferie?/ Cos'è e cosa si festeggia

Bombe atomiche americane in Italia: il commento di Laura Boldrini

“Oggi, durante un question time in Commissione Difesa, ho chiesto al Governo se fosse vero quanto è apparso sui mezzi d’informazione. E cioè che gli Stati Uniti nei mesi scorsi hanno innovato il loro arsenale nucleare nelle basi di Aviano e Ghedi, sostituendo le vecchie testate nucleari B61-11 con le più nuove e soprattutto più potenti B61-12”, ha scritto Laura Boldrini su Twitter. “Si tratta di ordigni micidiali che possono esplodere anche sottoterra, fino a raggiungere in superficie una potenza distruttiva superiore di 83 volte rispetto alla bomba usata a Hiroshima, che nell’immediato causò la morte di 140mila persone”.

Maddalena Urbani, fu omicidio colposo: condanna del pusher scende a 4 anni/ È libero

La replica ricevuta non sarebbe tuttavia stata soddisfacente. “La Sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, nella sua poco chiara risposta, ha indirettamente riconosciuto che questa sostituzione è avvenuta con la condivisione del Governo italiano. A questo punto resta forte la preoccupazione che il nuovo arsenale nucleare presente sul territorio italiano, in un momento così delicato e teso nello scenario europeo e internazionale, possa esporre il nostro Paese e i suoi abitanti a seri rischi per la propria sicurezza e incolumità. Ma su questo, purtroppo, la senatrice Rauti a nome del Governo non è stata in grado di fornire alcuna rassicurazione”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA