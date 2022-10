“Bombe russe su tutta l’Italia”, gaffe di SkyTg24/ Tg sbaglia titolo sull’Ucraina

“Bombe russe sull’Italia”: gaffe di Sky

Tragica giornata per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Oggi, la Russia ha attaccato pesantemente varie città ucraine con massicci bombardamenti. Otto mesi dopo lo scoppio del conflitto, nel 229esimo giorno, Mosca ha bersagliato Kiev con decine di razzi e lo stesso ha fatto in altri centri come Leopoli, Zhytomir e Khmelnitsky. Nella sola mattinata, le vittime sono state 11 e i feriti 64 feriti, con almeno 14 regioni ucraine colpite dai missili. Nel complesso, secondo le autorità ucraine, la Russia avrebbe usato 84 missili cruise e 24 droni, come spiega Il Sole 24 Ore.

Nel dare la notizia degli attacchi della Russia all’Ucraina, SkyTg24 si è reso protagonista di una gaffe. Il tg della Pay tv ha infatti lanciato come titolo “Bombe russe su tutta l’Italia”, confondendo la nostra penisola con l’Ucraina nell’edizione delle 13.30 del telegiornale.

Bombe russe sull’Ucraina: attacco più violento degli ultimi mesi

L’assalto russo da parte di Mosca è stato giustificato come una risposta al blitz sul ponte di Kerch. Vladimir Putin ha spiegato che sue forze stanno replicando al “regime di Kiev e al suo terrorismo”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha annunciato che questo sarebbe solo “il primo episodio” della guerra. Nel frattempo è arrivata però anche la condanna della comunità internazionale nei confronti della nuova ondata di bombardamenti. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere invece una reazione del G7.

Biden ha condannato gli attacchi della Russia spiegando che “mostrano l’assoluta brutalità della guerra illegale di Putin al popolo ucraino”. La Croce Rossa ha comunicato che continuerà le attività nel Paese, nonostante manchino le condizioni di sicurezza. Intanto, l’offensiva del 10 ottobre rappresenta l’attacco più violento di Putin all’Ucraina negli ultimi mesi.

