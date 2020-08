Bonduelle jr morto: investito e ucciso in bici/ Tornava a casa con moglie e figlia

Bonduelle in lutto per la morte del suo direttore generale. Il figlio del “re delle insalate” è stato investito e ucciso da un’auto mentre era in bici. Jerome è morto la corsa notte a Lille mentre tornava a casa. Figlio minore dell’ex presidente Bruno Bonduelle e dirigente dell’omonima azienda agroalimentare francese, aveva 50 anni. Bonduelle jr era entrato a far parte del gruppo nel 2003 e rivestiva la carica di direttore di Bonduelle Prospective and Development. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori, ma per Jerome Bonduelle non c’è stato nulla da fare. «La morte di Jerome Bonduelle è una grande perdita per il gruppo Bonduelle», scrive la direzione dell’azienda in un comunicato stampa. Tutti coloro che lavorano nell’azienda, i dirigenti e i dipendenti, insieme agli azionisti «si uniscono al dolore della moglie, dei figli e della sua famiglia e porgono loro le più sincere condoglianze».

BONDUELLE JR MORTO: INVESTITO E UCCISO IN BICI

Il ministro dell’Agricoltura francese Julien Denormande ha espresso le sue condoglianze su Twitter, dove ha reso al dg del gruppo francese definendolo «un vero capitano d’industria, attaccato alle terre del Nord». Jerome faceva parte della sesta generazione di famiglie a capo del gruppo alimentare che ha oltre 14mila dipendenti. Anche Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National, che ha un forte radicamento politico al Nord, ha presentato le sue condoglianze alla famiglia. Secondo la stampa locale l’incidente mortale è accaduto la notte scorsa, verso le due, quando l’uomo si trovava in bicicletta con la moglie e la figlia. L’automobilista si è dato alla fuga, ma la polizia nella mattinata di sabato è riuscita a rintracciarlo grazie alla targa del veicolo trovata sul luogo dell’incidente. Si tratta di un giovane di 23 anni che è stato arrestato.

Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes. — Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) August 29, 2020





