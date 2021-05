Bonelli vs Borgonzoni/ “Memoria corta su riaperture, Solinas provocò seconda ondata”

Alta tensione tra Angelo Bonelli e Lucia Borgonzoni a Coffee Break. Tema del contendere il dossier riaperture, netto l’esponente dei Verdi: «L’Italia ha un problema di natura oculistica, c’è una certa miopia: invece di avere un atteggiamento responsabile per affrontare il tema della pandemia, si fa come se qualcuno avesse portato il virus per dispetto, come se Speranza dovesse essere rigoroso per dispetto».

Angelo Bonelli ha poi messo nel mirino la sottosegretaria in quota Lega: «Ma il problema è anche la memoria corta: un anno fa in Sardegna accadde quello che accadde. Dimenticando il fatto che avevamo il lockdown alle spalle, pensavamo che tutto fosse finito e siamo caduti in quella che è stata una seconda ondata terribile».

BONELLI VS BORGONZONI: IL VIDEO

Angelo Bonelli ha poi argomentato: «Se oggi viviamo questa situazione, grazie anche alla vaccinazione e alle misure che abbiamo adottato, dovremmo avere un atteggiamento più responsabile. La politica non dimentichi le ragioni che stanno alla base di questa pandemia: come tutti i virologi ci dicono, la pandemia ha origine anche in un grosso problema legato allo squilibrio ambientale». Non è tardata ad arrivare la replica della Borgonzoni: «Voglio ricordare che la Regione, essendo un’isola, aveva chiesto un pass di controllo con il tampone, Solinas è stato deriso da tutti e tutti dicevano che era una follia». E ancora Bonelli: «Solinas ha voluto a tutti i costi aprire le discoteche e poi è successo quello che è successo». Qui di seguito il video dello scontro

