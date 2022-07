Bonus 200 euro ad agosto e settembre/ C’è l’ipotesi, ma mancano i fondi

Il famoso bonus di 200 euro contro l’inflazione e il carovita che è stato erogato nel mese di luglio e, per alcune categorie invece sarà erogato entro il 31 ottobre 2022, potrebbe essere corrisposto ai cittadini italiani anche per le mensilità di agosto e settembre.

Bonus 200 euro ad agosto e settembre: l’ipotesi in discussione

Abbiamo infatti più volte sottolineato l’insussistenza di questo bonus di 200 euro per quanto concerne le spese eccessive che il carovita sta provocando sulle famiglie italiane, sempre più costrette a intaccare i propri risparmi e caratterizzate da una contrazione di consumi. L’estensione della misura sarebbe dunque necessaria, ma i ministeri deputati a questa mission impossible stanno faticando a trovare le risorse necessarie.

E dunque la discussione sull’ipotesi di estensione del bonus di 200 euro per agosto e settembre potrebbe naufragare drammaticamente se soltanto volessimo mettere i piedi per terra.

Bonus 200 euro ad agosto e settembre: dove trovare i soldi?

Tra le varie strade percorribili da parte dell’esecutivo, c’è quella di ricorrere al flusso fiscale che arriva dalle entrate dell’IVA gonfiate a causa dell’inflazione che galoppa in Italia. L’aumento dei prezzi potrebbe quindi generare un maggior flusso fiscale derivante dall’iva. Soltanto nei primi 5 mesi del 2022 i miliardi di gettito aggiuntivo sarebbero Ben 10. Ma tutte le misure messe in cantiere da Palazzo Chigi necessitano di molto più denaro e dunque non sarebbe possibile prorogare i 200 euro anche per i mesi di agosto a settembre.

Ci sono inoltre alcune categorie che percepirebbero la misura nel mese di ottobre e dunque, se si decidesse di prorogare anche l’erogazione del bonus 200 euro per settembre e agosto, il conferimento di queste quote avverrebbe nel mese di novembre e dicembre. Ma in un clima di incertezza di questo tipo tutto sembra assolutamente difficile da attuare.

