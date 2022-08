Bonus 200 euro partite IVA/ Click day a settembre per professionisti: come funziona

Il 15 settembre 2022 potrebbe essere la data giusta per l’inizio delle domande per ricevere il bonus 200 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. Un incentivo rivolto alle partite IVA, dunque, con redditi inferiori ai 35 mila euro nel 2021. Come evidenziato dal Messaggero, la data è stata ipotizzata all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici.

Per chiedere il bonus 200 euro per partite IVA sarà istituito un click day. Dopo l’anticipazione del Ministero del Lavoro il 10 agosto scorso, il decreto attuativo sull’incentivo per i professionisti è pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Bonus 200 euro partite IVA: click day a settembre

Per il bonus 200 euro per professionisti è previsto lo stesso click day organizzato per il reddito di ultima istanza, spiega Informazione fiscale, una scelta dovuta alla necessità di evitare penalizzazioni tra professionisti in relazione alla data di avvio delle domande. Infatti, le risorse a disposizione potrebbero rivelarsi non sufficienti a coprire tutte le richieste di accesso all’assegno. Sono stati stanziati in tutto 600 milioni di euro, con 95,6 milioni di euro destinati ai professionisti. Una cifra che consentirebbe di coprire 477 domande di bonus 200 euro. Ricordiamo inoltre che la valutazione di ammessi e esclusi verterà anche sull’ordine cronologico di presentazione della domanda. Verrà dunque premiati chi per primo riuscirà ad inviare la richiesta d’accesso al contributo. E’ tutto pronto, insomma, manca solo la conferma da parte delle autorità: questa è attesa a stretto giro di posta dopo la pubblicazione del decreto attuativo in GU.

