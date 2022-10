Bonus affitto 600 euro/ Ecco come inoltrare la domanda e quando scade

Il carovita si fa sentire soprattutto con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e delle materie prime energetiche punto per questo motivo alcuni comuni italiani se sono dati da fare per contribuire, insieme a tutte le altre misure di welfare messe in campo dal governo, per sostenere Le famiglie e le imprese. Oltre a tutti i bonus già erogati dal governo dunque alcuni comuni hanno deciso di dare un contributo annuale per aiutare le persone a saldare l’affitto mensile.

Bonus affitto 600 euro: chi può richiederlo

Spesso il costo dell’affitto può incidere enormemente sul bilancio familiare, soprattutto in tempo di inflazione che ha aumentato il prezzo dei canoni anche del 100%. Di fronte ad una situazione simile alcuni enti hanno deciso di favorire soprattutto le famiglie più povere. Infatti per ottenere il contributo utile a pagare l’affitto di 600 euro bisognerà rispondere ad alcuni requisiti ad esempio non avere un reddito ISEE superiore a 6085,43 euro.

Inoltre l’appartamento affittato non deve appartenere alla categoria catastale a1, a 8 e a9.

Ad erogare il contributo sarà il comune di Urbino e soltanto in presenza di questi due requisiti fondamentali.

Bonus affitto 600 euro: come inoltrare la domanda

Esiste però un terzo requisito che fa riferimento alla regolarità del pagamento del canone. Se infatti una di queste famiglie, pur presentando i due requisiti detti poc’anzi, non fosse in regola con il pagamento dei canoni di locazione, andrebbe a decadere dalla lista dei richiedenti.

Il modulo per poter richiedere la domanda si può scaricare sul sito comune.urbino.pu.it alla sezione band di, avvisi e concorsi. Tuttavia è possibile inviarlo compilato all’indirizzo PEC comune.urbino@emarche.it.

Per chi non fosse in possesso di una casella di posta elettronica certificata, è possibile consegnarlo all’ufficio servizi sociali oppure protocollo del comune insieme alla copia del modulo ISEE ordinario, copia del contratto di affitto, le ricevute che attestino i pagamenti regolari dell’anno 2022 e la copia del documento di riconoscimento del richiedente oltre al codice IBAN sul quale si è interessati a ricevere il contributo comunale.

La domanda scadrà il 3 novembre 2022.











