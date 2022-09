Bonus asilo nido 2022/ I documenti necessari per iscrivere i propri figli a scuola

Abbiamo già parlato del bonus asilo nido 2022che è stato molto atteso soprattutto dalle giovani coppie perché è in grado di sostenere le finanze di famiglie che devono far fronte all’iscrizione scolastica dei propri figli, attestandone la frequenza dell’Istituto e allegando alla documentazione ai vari documenti economici richiesti. Ma quali documenti sono davvero necessari per iscrivere i propri figli a scuola?

Bonus asilo nido 2022: a cosa serve e quali documenti occorrono

Il bonus asilo nido può essere utilizzato sia per l’iscrizione del bambino ad asili nido pubblici e privati, sia per le forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo del bonus varia a seconda dell’ISEE dei minorenni.

Anzitutto per poter fare domanda e ottenere il riconoscimento del contributo è necessario allegare i documenti economici della famiglia, quindi chiarire se si posseggono attestati di frequenza dell’Istituto.

A tal proposito c’è da specificare che è necessario presentare le fatture o le ricevute, recanti nell’intestazione i dati anagrafici di chi emette il pagamento, nella fattispecie il genitore, e i dati dell’Istituto con denominazione e partita IVA.

Bonus asilo nido 2022: in che modo presentare domanda

Naturalmente tutte le spese devono essere tracciate così come previsto dalla precedente legge di bilancio. Si può inserire anche l’iscrizione all’interno di una graduatoria. Sono accettati anche i bollettini postali oppure i bollettini bancari che attestino il pagamento. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2022, on-line, accedendo all’apposita piattaforma dell’Istituto Nazionale previdenza sociale. L’accesso deve essere effettuato attraverso le credenziali relative all’identità digitale Spid, Cie, Cns.

È necessario anche presentare i documenti relativi al pagamento almeno di una mensilità. Se invece il bambino necessita di assistenza domiciliare, è necessario presentare anche l’attestazione medica che ne indica i motivi.











