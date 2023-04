Bonus asilo nido 2023/ Tutti gli importi previsti e i requisiti necessari

Anche per l’anno fiscale 2023 il governo meloni ha riconfermato il bonus asilo nido che è stato di grande aiuto alle famiglie italiane anche nel 2022. L’agevolazione fu introdotta attraverso la legge di bilancio 2017 e da allora è stata sempre riconfermata. Vediamo quali sono i requisiti necessari per ottenerlo e quali gli importi erogati.

Bonus asilo nido 2023: a quanto ammonta il pagamento

Anche quest’anno dal venerdì al 31 dicembre 2023 sarà possibile presentare le domande per ottenere il bonus asilo nido 2023, utile a tutte le famiglie che abbiano un figlio a carico dell’età compresa tra 0 e tre anni.

Il contributo del bonus asilo 2023 prevede la erogazione di 3000 euro, utili per aiutare la famiglia a pagare le rette scolastiche di asili nido oppure servizi di assistenza domiciliare per i minori fragili, quindi affetti da patologie importanti, in stato di disabilità, o che abbiano già ottenuto la legge 104, anche senza il comma di gravità.

I fondi erogati saranno utili al pagamento di 11 rette mensili, comprese tra gennaio e dicembre 2023. Oppure sarà possibile richiedere il rimborso entro il 31 dicembre 2023.

Bonus asilo nido 2023: requisiti e spese ammissibili

Il bonus asilo 2023 può essere richiesto dai genitori che sostengono l’effettivo pagamento delle rette scolastiche oppure il pagamento dell’assistenza domiciliare per i minori disabili purché questi coabitino con il genitore e abbiano una dimora abituale nello stesso comune.

Il richiedente straniero del bonus asilo 2023 deve però presentare alcuni requisiti anche nel caso sia un cittadino straniero. Ovvero:

residenza in Italia,

cittadinanza italiana o europea,

permesso di soggiorno lungo periodo

carta di soggiorno per i familiari extracomunitari di cittadini europei

la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi cittadinanza europea,

lo status di rifugiato politico oppure la protezione sussidiaria.

Bisogna inoltre essere il genitore che sostiene effettivamente le spese della retta oppure un genitore coabitante che ha la dimora nello stesso comune di residenza.

Bonus asilo nido 2023: requisiti per figli disabili e spese ammesse

Per i minori affetti da patologie, sarà necessario anche presentare l’attestazione del medico, il verbale INPS, oppure le dichiarazioni rilasciate dal pediatra che attesti l’impossibilità del minore di frequentare le scuole e di necessitare di assistenza domiciliare.

Gli importi per il bonus asilo nido 2023 possono variare da 1500 euro a 3000 euro in base al reddito ISEE e, in particolare, con un reddito fino a 25 mila euro il bonus sarà di 3.000 euro.

Con un reddito superiore a 25 mila euro e fino a 40 mila euro il bonus asilo nido 2023 viene ridotto a 2.500.

Se il reddito invece supera i 40.000 euro, il bonus viene ridotto a 1.500 euro.

È possibile sostenere le spese delle rette mensili, dei pasti relativi alla frequentazione scolastica oltre al pagamento delle tasse scolastiche.

Non sono ammesse le spese di iscrizione all’asilo nido e il pre e post scuola e l’IVA

