Il bonus asilo nido 2024 è la nuova misura con cui lo Stato vuole aiutare i nuclei familiari in difficoltà e con minorenni che frequentano sia strutture pubbliche che private. L’aiuto viene dato sia per pagare le rette ma anche in caso vi siano patologie più serie ai danni dei bambini.

Una misura importante per aiutare le famiglie meno abbienti a poter accedere ai servizi educativi dedicati alla prima infanzia. Vediamo come funziona l’incentivo, i requisiti e l’iter per poter completare la domanda.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Calderone: verso intervento su previdenza complementare (ultime notizie 13 settembre)

Bonus asilo nido 2024: le novità

Il bonus asilo nido 2024 prevede delle novità interessanti. La prima riguarda la maggiorazione dell’assegno per quelle famiglie con almeno due figli minorenni: il primo di dieci anni con un contributo fino a 3.600€ annui e l’altro figlio nato dall’1° gennaio 2024.

Carta dedicata a te/ L'INPS consegna le liste ai Comuni: come averla? (12 settembre 2024)

Un aumento importante – rispetto alle edizioni scorse – dove il Governo ha ritenuto opportuno dare un aiuto economico significativo ai nuclei familiari più numerosi. L’altra novità riguarda l’estensione della soglia a 40.000€ (molto più accessibile ad un numero maggiore di famiglie).

L’importo del bonus asilo nido 2024 dipende non solo dall’ISEE ma anche dal numero di componenti. Ecco un esempio pratico:

Fino a 3.600 euro annui per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro;

per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro; Fino a 3.000 euro annui per le famiglie con un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro;

per le famiglie con un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro; Fino a 2.500 euro annui per le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro.

Gli importi da destinare ai beneficiari verranno suddivisi in undici mensilità, ognuna delle quali (per gli ISEE più bassi) può arrivare fino ad un massimo di 327,27€.

Bonus psicologo graduatoria/ Il nuovo messaggio INPS con le regole (10 settembre 2024)

Come fare domanda per il bonus asilo nido 2024

Per procedere con la domanda è sufficiente recarsi sul sito ufficiale dell’INPS e accedere con un metodo di autenticazione digitale (CNS, CIE o SPID). Le alternative sono: chiamare il numero 803.164 (a costo zero da rete fissa) oppure lo 06 164 164 (da rete mobile).

Il bonus asilo nido può essere richiesto per ricevere assistenza domiciliare (per i bambini affetti da patologie gravi e croniche), oppure anche per pagare le rette. La scadenza per inviare la domanda è stabilita al 31 dicembre 2024.