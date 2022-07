Bonus aziendali/ Le imprese che valorizzano le risorse umane in tempi di recessione

Con l’inflazione che in Europa ha toccato l’8,9% mentre in Italia si attesta come inflazione acquisita al 6,7%, portando il carrello della spesa ad un incremento che non si registrava se non dal 1984 e cioè del +9,1%, ha spinto alcuni imprenditori a trattare le risorse umane in un altro modo e ad erogare bonus aziendali contro il carovita oppure mensilità aggiuntive per far fronte all’aumento dei prezzi.

Bonus aziendali: ecco perché è importante valorizzare le risorse umane

Il dato relativo alla necessità da parte degli imprenditori di tenersi stretti i dipendenti, si attesta parallelo a quello registrato negli Stati Uniti dove gli imprenditori ci tengono moltissimo a tenere i dipendenti legati all’azienda nonostante la recessione in arrivo, questo perché i livelli di occupabilità per ciascun lavoratore sono di uno a due e quindi per ogni lavoratore ci sono due posti disponibili. In Italia naturalmente i livelli di occupabilità non sono gli stessi che in America, alcune scelte socialiste da parte dei dirigenti aziendali mirano a rendere più piacevole l’approccio al lavoro da parte dei lavoratori già stremati per la vita di tutti i giorni.

Perché se è vero che il lavoro nobilita l’uomo, è pur vero che poi gli stipendi non sempre aumentano con l’aumento dell’inflazione E quando ci si ritrova a fare la spesa, soprattutto in tempi come questi si rischia di dover attingere i propri risparmi.

Bonus aziendali: due casi fuori dal comune

Gli ultimi dati infatti vedono un ricorso al risparmio incrementato mentre restano in contrazione i consumi e la spesa pro capite. L’inflazione dilaga, la recessione è in arrivo rischia di diventare più pesante di prima punto se già il CEO del gruppo Intesa San Paolo ha deciso di erogare 82.000 bonus carovita di 500 euro ai propri lavoratori l’acqua Sant’Anna ha deciso di fare di più: stanziando ben settecentomila euro ha deciso di privilegiare i propri lavoratori dando una quindicesima. I dipendenti già inquadrati con la tredicesima e la quattordicesima dunque riceveranno una mensilità aggiuntiva intera.

