Bonus barriere architettoniche 2024/ Cosa cambierà nella normativa sui bonus edilizi (22 ottobre 2023)

Con l’eliminazione del superbonus 110%, che era previsto per il primo gennaio 2024 l’unico contributo per portare avanti i lavori edili che resta ancora in manovra e il bonus barriere architettoniche. Vediamo insieme se è possibile accedere a quest’agevolazione e cosa è necessario sapere di questo incentivo.

Superbonus come cambierà nel 2024/ 24 Mld di euro "Repower", cosa aspettarsi (18 ottobre 2023)

Bonus barriere architettoniche 2024: come sarà nel 2024

Il bonus barriere architettoniche 2024 è stato regolamentato attraverso la legge 38/2023 che attualmente rappresenta l’unico contributo edilizio in grado di tenere sconti in fattura e la cessione del credito. Si tratta di un incentivo che è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche degli appartamenti in cui viene dichiarata la residenza di un invalido civile con problemi di motilità.

LEGGE DI BILANCIO 2024/ Uno scudo anti-recessione che dà soldi a lavoratori e famiglie

Sarà possibile ottenere il bonus barriere architettoniche per sostituire le finiture, adeguare gli impianti tecnologici, rifare la struttura interna degli appartamenti come le scale, l’installazione di ascensori e via discorrendo. Per questo è riconosciuta una detrazione al 75% che resterà invariata fino al 2025 e ciò rende probabile un aumento della domanda: ciò è anche determinato dal fatto che il superbonus è stato ridotto dall’aliquota iniziale del 110%, fino al 70% per il 2024 e al 65% entro il 2025.

Bonus barriere architettoniche 2024: è possibile cederlo a terzi

Il bonus barriere architettoniche è stato recentemente analizzato dall’agenzia delle entrate che ha risposto ad un interpello dichiarando che la cessione dell’agevolazione non è consentita. Quindi in caso di decesso del beneficiario della vendita dell’immobile su cui sono stati eseguiti il lavoro il contributo non può essere trasferito a terzi come specificato nella circolare 17 del fisco.

Superbonus 110 nel 2024/ Stop a cessione del credito e sconto in fattura (17 ottobre 2023)

È importante notare che in caso di vendita dell’immobile è però consentito il trasferimento del credito sulla base dell’articolo 121 del decreto rilancio che stabilisce che il contribuente che ha sostenuto la spesa per i lavori, può continuare a beneficiare delle quote di detrazione non utilizzate.

Si tratta di un contributo che è destinato diverse categorie di soggetti tra cui persone fisiche, gli esercenti, professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali e sociali semplici. Incentivo restore in vigore fino al 31 dicembre 2025 con una detrazione del 75%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA