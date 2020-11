Bonus bici, domani click day/ Dalle ore 9:00 del 3 novembre la richiesta dei rimborsi

Scatterà domani 3 novembre, a partire dalle ore 9:00, l’accesso al bonus bici. Fra poco meno di 24 ore, infatti, sarà possibile richiedere il bonus per acquistare la bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché i monopattini, attraverso il portale approntato dal ministero dell’Ambiente. Una volta effettuato il login bisognerà registrare la propria fattura o il proprio scontrino “parlante” che attesti appunto l’acquisto di uno dei mezzi di cui sopra, e attendere l’arrivo dell’incentivo. Il bonus bici e monopattino prevede un rimborso massimo fino a 500 euro, e otterranno il rimborso, fino all’esaurimento dei fondi, coloro che per primi si registreranno: servirà infatti celerità nell’accedere al portale, pena il rischio di perdere il privilegio. Per collegarsi al portale, tutti coloro che avranno diritto al bonus bici, dovranno registrarsi attraverso le credenziali Spid, e completare poi il tutto con il proprio iban, di modo da ottenere il rimborso tramite bonifico sul proprio conto corrente. Come ricorda IlSole24Ore, si tratta di un’operazione all’apparenza molto semplice, ma i “click day” non sono andati benissimo in Italia negli ultimi mesi, di conseguenza nulla sarà da escludere.

BONUS BICI, DOMANI CLICK DAY: TUTTE LE INFO NECESSARIE

Tra l’altro, pare che siano diverse decine di migliaia le persone intenzionate a sfruttare il bonus bici, di conseguenza non sono da escludere “crash”, anche se dal ministero dell’ambiente hanno rassicurato che il portale dovrebbe funzionare come dovuto. Per ogni tipo di problema è stato istituito un numero, leggasi 0657221, o eventualmente si potrà contattare l’Urp (0657225722, urp@minambiente.it), che poi devierà le richieste al team di esperti. Ricordiamo che il bonus coprirà il 60% dell’acquisto di bici o monopattini, fino ad un massimo di 500 euro, e sarà valido solo per le persone che risiedono in comuni con almeno 50mila abitanti, quindi, non nei piccoli paesi o nelle cittadine. Al momento sono stati stanziati 210 milioni di euro, e così facendo si dovrebbe arrivare a soddisfare circa 600mila richieste, ma secondo Confindustria Ancma i numeri potrebbero essere ben superiori in quanto nel primo mese dopo il lockdown sarebbero stati effettuati 540mila acquisti, e il totale sarebbe all’incirca di un milione di bici vendute, senza dimenticarsi i monopattini.



