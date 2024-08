Il bonus con figli a carico è un’altra delle agevolazioni fiscali attuate dal Governo per aiutare pensionati e dipendenti che devono affrontare delle spese ingenti (soprattutto a fronte dei recenti rincari generali) a contenere il deficit economico.

Il contributo previsto ammonta a massimo 950€ per ciascun figlio a proprio carico. Un contributo importante che nell’ottica di un periodo così economicamente impegnativo resta una misura importante come sostegno economico per l’intero nucleo familiare.

Bonus con figli a carico 2024: i requisiti per ottenerlo

Il bonus con figli a carico in questo 2024 permette l’ottenimento di un contributo economico fino a 950€ a patto di rispettare dei requisiti specifici di reddito:

Figli a carico sotto i 24 anni d’età: devono avere un reddito annuo uguale o meno di 4.000€; Figli a carico sopra o pari a 24 anni d’età: devono avere un reddito annuo uguale o meno di 2.840,51€.

Tali limiti reddituali sono essenziali al fine di ottenere il bonus per chi ha i figli a carico. In alternativa tali contributi non potranno essere acconsentiti a chi ne fa richiesta.

Come ottenerlo

Per ottenere il bonus fino a 950€ per ciascun figlio a carico è importante compilare adeguatamente il modello 730 e richiedere la detrazione fiscale in busta paga. Vediamo caso per caso in che modo poter far domanda:

Compilazione del modello fiscale 730: per godere della detrazione fiscale è importante inserire in dichiarazione i figli a proprio carico. Detrazione applicabile in busta paga: annualmente i dipendenti possono far richiesta (compilando un apposito modulo) per ottenere la detrazione fiscale in busta paga così da godere di un salario più alto.

È giusto sottolineare che esistono due possibilità di detraibilità: applicarla equamente ad entrambi i genitori oppure soltanto ad uno (meglio a colui che ha il reddito più alto così da risparmiare maggiormente).

Infine ricordiamo che il bonus per i figli a carico da 950€ non viene concesso sotto forma di denaro ma soltanto come detrazione fiscale.