Bonus condizionatori 2023/ In che modo ottenere un rimborso (16 agosto)

In un periodo di caldo estremo, il bonus condizionatori 2023 consente di accedere a modelli di ultima generazione capaci di rinfrescare al meglio le nostre giornate e, allo stesso tempo, risparmiare sui costi della fornitura energetica.

Bonus condizionatori 2023: come ottenerlo

Il bonus condizionatori 2023è un contributo economico ottenibile mediante la ristrutturazione dei mobili ed elettrodomestici del proprio appartamento ed è possibile ottenerlo in tre differenti modi. Anzitutto va specificato che il bonus condizionatori 2023 può essere ottenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Le spese di acquisto e installazione possono poi essere ammortizzate attraverso:

il bonus mobili ed elettrodomestici, motivando i benefici energetici ottenibili attraverso il dispositivo acquistato. In particolare bisognerà allegare la documentazione relativa alla classe energetica dell’apparecchio.

Attraverso il bonus ristrutturazione sarà possibile accedere ad un credito d’imposta al 50% rimborsabile in dieci rate annuali in cui sarà possibile allegare anche le fatture legate all’installazione e non solo all’acquisto del dispositivo di raffrescamento.

Attraverso l’Ecobonus invece sarà possibile ottenere un contributo al 65% di sconto.

Bonus condizionatori 2023: quali apparecchi possono essere rimborsati

Il Bonus Condizionatori è disponibile per chi acquista o sostituisce un impianto, in concomitanza con interventi edilizi specifici. Anche chi è in affitto o in comodato d’uso e installa un nuovo impianto a proprie spese manterrà le quote residue del bonus. Sono ammessi interventi di:

Manutenzione straordinaria

Restauro

Ristrutturazione o risanamento conservativo

Ricostruzione o ripristino dopo calamità

Manutenzione ordinaria o straordinaria su parti comuni di edifici residenziali

In generale sarà possibile portare in detrazione l’acquisto dei seguenti dispositivi:

Climatizzatori a basso consumo energetico

Termopompe

Deumidificatori d’aria

