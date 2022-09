Bonus IMU 2022/ Quando si potrà inoltrare le domande?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento in cui ha spiegato da quando sarà possibile presentare la domanda per l’ottenimento del bonus imu 2022.

Bonus IMU 2022: che cos’è

La comunicazione è avvenuta mediante pubblicazione il 16 settembre 2022 sul sito dell’agenzia delle entrate che ha definito anche la scadenza e il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per poter ottenere l’agevolazione pari al 50% della seconda rata IMU.

In particolare le imprese del turismo potranno presentare la domanda di agevolazione a partire dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023. Il bonus consiste in una riduzione della tazza, rimborsata mediante credito d’imposta pari al 50% del valore complessivo della seconda rata da corrispondere entro il dicembre 2022.

Bonus IMU 2022: chi può richiederla

Come abbiamo visto l’agevolazione non è per tutti ma soltanto per le aziende che svolgono attività turistica e ricettiva, come gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive oppure quelle del comparto fieristico, congressuale, e i complessi termali oppure i parchi tematici.

Naturalmente non tutti potranno ottenere il bonus benché lo richiedano, per poter usufruire dell’agevolazione necessaria per chi ha registrato una riduzione del fatturato quantificabile almeno nel 50% rispetto al secondo trimestre 2021, rapportandolo allo stesso periodo del 2019.

Il modello di autodichiarazione pubblicato dall’agenzia delle entrate potrà essere inviato dal 28 settembre al 28 febbraio 2023. Entro cinque giorni dall’invio all’Agenzia delle Entrate rilascerà una prima ricevuta di presa in carico oppure di scarto. Entro 10 giorni dall’invio invece si potrà conoscere lo stato della propria pratica, anche nel caso la richiesta dovesse essere accolta.

