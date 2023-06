Bonus INPS/ 200 euro aggiunti alla quattordicesima per chi presenta i requisiti (25 giugno 2023)

L’INPS ha in serbo altri due nuovi bonus destinati agli italiani che siano in possesso di determinati requisiti reddituali. Ecco a chi spettano, a quanto ammontano e come è possibile inoltrare la domanda.

Bonus INPS: chi può riceverli

Attraverso il decreto legislativo 50/22, che prevede un versamento di 200 euro una tantum a tutti i pensionati che abbiano un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro, saranno ritenuti idonei tutti coloro che rispetteranno i requisiti reddituali indicati. Coloro che saranno quindi ritenuti idonei riceveranno il pagamento direttamente dall’INPS, ma si tratterà di un contributo economico devoluto una tantum e direttamente collegato alla quattordicesima.

Carta spesa INPS 2023/ Fino a 380€ di valore: i requisiti per ottenerla (24 giugno)

La bozza del testo aggiornata comprende tutti i soggetti ritenuti idonei a percepire questo nuovo contributo economico:

Si tratta dei soggetti che percepiscono una o più quote pensionistiche oppure coloro che usufruiscono di assegni sociali, compresa l’integrazione pensionistica rivolta agli esodati.

I bonus includono anche coloro che riceveranno la disoccupazione entro la fine del mese successivo.

Bonus INPS: quando saranno corrisposti

Il bonus 200 euro potrà essere visibili all’interno del bollettino emesso il primo luglio con l’accumulo della pensione.

Bonus tende 2023/ Detrazione delle spese fino al 50%: i requisiti (24 giugno)

Ovviamente questo comprenderà anche la quattordicesima che verrà distribuita ogni anno dal 2008.

Il valore della quattordicesima è variabile e segue gli anni di contribuzione del pensionato. Il massimo che si può ottenere è 655 euro, mentre il minimo è 336 euro.

LEGGI ANCHE:

Bonus nido 2023 INPS/ Quando e come viene erogato ai genitori (24 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA