Bonus psicologo 2022/ Circolare informa che saranno presto pubblicate istruzioni

I due anni di pandemia sono stati difficili per tutti perché hanno modificato radicalmente le relazioni sociali, soprattutto quelle dei più giovani che hanno dovuto difficilmente adattarsi alle restrizioni nonostante la giovane età. Per questo il governo ha messo a disposizione 20 milioni di euro per poter garantire i 600 euro di bonus psicologo volti a sostenere le terapie dei più giovani. Con la circolare numero 83 del 19 luglio 2022 l’INPS ha chiarito In che modo potrà essere presentata la domanda per via telematica mediante la piattaforma dell’ente pubblico.

Bonus psicologo 2022: in cosa consiste

Sarà infatti L’Istituto nazionale di previdenza sociale, insieme al Ministero della salute, comunicare il giorno in cui verranno aperte le procedure telematiche per poter inoltrare la richiesta.

Il bonus psicologo è un contributo erogato dall’INPS per conto dei fondi stanziati dal governo, così da supportare i costi delle terapie psicoterapeutiche da effettuarsi presso gli specialisti iscritti all’albo professionale che aderiscono all’iniziativa. Si tratta di uno sconto in fattura fino ad un massimo di 50 euro a seduta ed entro il limite dei 600€ che corrisponde a 12 sedute di psicoterapia.

Il limite di 600 euro viene garantito soltanto a coloro che hanno un reddito inferiore a 15 mila euro.

Per chi ha un reddito compreso tra 15 e 30 mila euro invece ha diritto ad un massimo di 400 euro di bonus.

Chi invece ha un reddito inferiore ai 50mila euro ed entro i limiti dei precedenti potrà ottenere fino a 200 euro.

Bonus psicologo 2022: Come fare domanda

Attraverso il sito dell’Inps potrà essere richiesto il contributo sessioni psicoterapia e la domanda potrà essere inoltrata attraverso l’accesso con Speed di livello 2, la carta d’identità elettronica CIE e la carta nazionale dei servizi CNS.

Inoltre potrà essere inoltrata domanda attraverso il contact center al numero 803 164, oppure 06 164 164 da rete mobile











