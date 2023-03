Bonus Veicoli Sicuri prorogato fino al 31 marzo/ Ecco come fare richiesta sul portale

Il Bonus Veicoli Sicuri è stato prorogato fino al 31 marzo 2023, di conseguenza significa che vi sono ancora 15 giorni per poterlo richiedere. Il Bonus Veicoli Sicuri è un contributo che lo Stato eroga in favore dei proprietari che hanno effettuato la revisione nel 2022, per compensare l’aumento di 9,95 euro dello stesso controllo auto. Per richiedere il bonus, attivo dal primo novembre del 2021 (giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario), bisognerà recarsi sul portale dedicato, leggasi www.bonusveicolisicuri.it e seguire le istruzioni.

Il buono viene concesso ai proprietari dei veicoli per un solo mezzo alla volta, di conseguenza se avete revisionato due auto nel 2022 dovrete richiedere eventualmente il doppio bonus in due tranche differenti. Il bonus è richiedibile attraverso la piattaforma suddetta e tramite l’identità digitale Spid, di conseguenza se non l’aveste non potrete proseguire nella richiesta del bonus. Una volta effettuato l’accesso dovrete compilare il modello disponibile sulla piattaforma dove indicherete anche il vostro iban del conto bancario, visto che i soldi erogati, i 9,95 euro, verranno depositati direttamente sul conto corrente.

BONUS VEICOLI SICURI: A BREVE LA RICHIESTA PER LE REVISIONI 2023

Al momento il bonus è richiedibile solo per le revisioni del 2022, mentre, come fa sapere il portale dedicato, nei prossimi giorni sarà possibile ottenere il rimborso anche per le revisioni effettuate nel corso di quest’anno: “Dalle ore 9:00 del 3 aprile 2023 – si specifica – sarà possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023”.

Sul portale inoltre si legge: “Hai effettuato la revisione nel 2022? Se sei il proprietario del tuo veicolo, registrati per richiedere il contributo Attenzione: l’accesso all’area riservata avviene esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2, CNS e CIE”. Prima di congedarci vi ricordiamo che il bonus si può richiedere solo entro il 31 marzo, se si è proprietari di un veicolo a motore, e riconoscibile per un veicolo alla volta.

