Boomdabash / “Mambo Salentino” gioca in casa a Gallipoli (Battiti Live)

Boomdabash tornano con il loro tormentone per il Battiti live di Gallipoli

I Boomdabash tornano protagonisti a Battiti Live 2019 nella quarta puntata registrata a Gallipoli. Il gruppo pugliese sta cavalcando l’onda di un successo che sembra destinato a perdurare nel tempo. Con il loro stile un pò raggae ed un po’ soul, con contaminazioni di hip hop, hanno letteralmente trascinato Mambo Salentino in cima alle classifiche di gradimento del pubblico. Un brano che sarebbe nato direttamente sulla chat di whatsapp e poi diventato un successo nazionale nel giro di appena venti giorni. I Boomdabash si scatenano nelle esibizioni di Mambo Salentino, il cui video è ambientato proprio in una masseria pugliese. E’ facile immaginare che per i Boomdabash la tappa a Gallipoli per Battiti Live 2019 si riveli l’ennesimo successo di questa estate calda. D’altronde tutta la stagione si è rivelata un successo continuo per il gruppo, con oltre trenta date sparse in giro per l’Italia.

Boomdabash in concerto a Vignanello il 6 agosto

Martedì prossimo, 6 agosto 2019, i Boomdabash saranno di scena a Vignanello per un concerto tutto da vivere. Il quartetto è pronto ad animare anche il comune viterbese, dove porteranno tutto l’entusiasmo di ‘Mambo Salentino’ e un po’ di energia dal Battiti Live 2019. Il gruppo sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale e ora che si è stabilizzato tra i big della musica italiana vuole godersi ogni emozione. Per i Boomdabash tante tappe importanti all’orizzonte, ma soprattutto tanti concerti all’attivo e milioni di dischi venduti negli ultimi mesi. Gli ultimi successi sono “Mambo Salentino”con Alessandra Amoroso (brano certificato disco d’oro dalla FIMI/GFK e classificatosi nella top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify, oltre che tra i 10 brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali) e “Non ti dico no”, il singolo estratto dal disco in collaborazione con Loredana Bertè,

