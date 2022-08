Boomdabash/ “Tropicana con Annalisa nasce dalla nostra voglia d’estate”

Boomdabash e Annalisa a Battiti Live, Tropicana è un successo

Ci sono anche i Boomdabash a Battiti Live 2022, assieme alla mitica Annalisa, con cui hanno realizzato il nuovo tormentone estivo Tropicana. Da quando la clip della canzone è online su YouTube, sono state raggiunge quasi dieci milioni di visualizzazioni. Un numero estremamente importante, che conferma la proficua collaborazione tra il gruppo e l’ex stella di Amici. L’accoppiata si sta rivelando vincente e in grado di scalare le classifiche in questa estate musicale. “La canzone nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance”, hanno dichiarato a Say Waaad? i ragazzi a proposito della nuova hit estiva con Annalisa.

Boomdabash/ "Tropicana con Annalisa? Siamo suoi fan da molto tempo"

I Boomdabash e quella voglia di sperimentare: “Vogliamo sempre innovarci. In futuro…”

I Boomdabash hanno spiegato, quindi, che il brano nasce in primis dal desiderio di riassaporare l’estate e dalla voglia di condivisione. “Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano”, hanno aggiunto gli artisti in una intervista di qualche settimana. Per quanto riguarda il loro stile e la loro rotta musicale, i Boomdabash hanno le idee molto chiare: “Diciamo che l’obiettivo nostro è sempre stato quello di innovarci e sperimentare. Non è proprio Pop, è Dancehall 2.0”.

