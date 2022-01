Boosta, chi sono le sue ex fidanzate/ Fernanda Lessa si è salvata grazie…

Davide Dileo in arte Boosta sarà uno degli ospiti dello show di Roberto Bolle, “Danza con me”. L’artista accompagnerà l’étoile in due momenti di danza molto suggestivi, in una chiave elettronica ma anche melodica. In realtà non è la prima volta che Boosta collabora con Roberto Bolle. Nel 2019, Boosta aveva creato “Waves”, una composizione originale nata per accompagnare il passo a due tra Roberto Bolle e un raggio laser che assumeva effetti diversi a seconda delle luci. In un’intervista, Boosta aveva raccontato che tra loro era scoppiato da subito un innamoramento reciproco: “Trattasi di innamoramento reciproco, sbocciato un giovedì di quest’estate, e come tutti gli innamoramenti è stato improvviso, dirompente e un po’ folle”. Una stima profonda considerando che Roberto Bolle l’ha voluto proprio per inaugurare l’anno nel suo show, ormai giunto alla quinta edizione.

Attualmente, Boosta è single. In passato, Davide Dileo ha però avuto due storie importanti. Boosta e Fernanda Lessa sono stati insieme per 5 anni e dalla loro relazione sono nate due figlie, Lua Clara e Ira Marie. Proprio grazie a Boosta, Fernanda Lessa è uscita dall’alcolismo: “Ho conosciuto il mio ex compagno Davide. Piano, piano ne sono uscita. Ma è stato un lungo viaggio che mi ha portato in un centro assistenza o se volete chiamarlo, così, in un rehab. Ho trascorso qualche mese là e mi sono salvata. Quanti soldi ho gettato via per colpa delle mie dipendenze”. Poi è arrivata la loro prima figlia Ira Marie e in quel momento ha deciso di farla finita con l’alcol: “Lì mi sono fermata. Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull’alcool. Ce l’ho fatta. Ne sono uscita. Poi è arrivata la nostra seconda figlia Lua Clara. Ma stavo bene”. Chiusa la loro relazione, Boosta è stato il fidanzato di Miriam Leone. La loro relazione è però naufragata nel 2015. Fu proprio l’attrice a rompere il silenzio in un’intervista a Vanity Fair: “E’ finita da un anno. È stata la storia più lunga. Oggi sono completamente da un’altra parte. Una nuova Miriam, perché ritrovarsi single a trent’anni è diverso che a venti: a rinascere è una donna”.

Boosta e la sua esperienza come insegnante ad “Amici”

Boosta è stato anche insegnante di “Amici” ma una volta terminata l’esperienza ha stroncato il talent di Canale 5. In un’intervista a Vanity Fair, il cantante aveva rivelato: “Non rifarei più Amici. Perché non mi sento a mio agio in quel contesto. Non perché non mi piaccia la tv ma perché mi piace troppo la musica che in quel contenitore passa in secondo piano. E poi quello che non capiscono quei ragazzi è che lo scopo è la musica, non il successo”. Boosta ha preso di mira l’approccio dei giovani alla musica tanto che parlando della sua esperienza aveva rivelato di aver fatto di tutto per lasciare il segno: “Forse la verità è che sapevo di non poter cambiare il corso di un programma televisivo, ma credo di aver fatto il possibile per dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare musica”.

E pensare che quando scoppiò il caso Morgan, Boosta si sentì in dovere di proteggere il programma: “Ho accettato il ruolo di professore di Amici sapendo di mettermi in gioco, semplicemente in un altro contesto, e facendo quello che mi piace e mi è sempre piaciuto. L’ho fatto con serietà e amore perché io faccio musica, questo so fare e vorrei che la musica fosse sempre esigenza, urgenza, e distrazione perché no, insomma… vera colonna sonora di vita. E posso con onestà dire che ho avuto la possibilità di farlo sempre durante questi mesi”, aveva scritto sui social.





