Boris Johnson, incidente stradale: come sta?/ Video: “Auto tamponata a Westminster”

Brutta disavventura per Boris Johnson, rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Westminster. Dopo aver tenuto il suo discorso alla Camera dei Comuni, il primo ministro della Gran Bretagna ha lasciato il Parlamento a bordo di un’automobile – una Jaguar grigia – ma mentre si dirigeva verso la sua abitazione, ecco il tamponamento. Nella zona era infatti in corso una manifestazione e un uomo ha attraversato la strada senza guardarsi attorno: l’automobile di BoJo è stata costretta a inchiodare ed il conducente a bordo del mezzo che lo seguiva non è riuscito a frenare in tempo.

Solo un grosso spavento per Boris Johnson: l’incidente non ha causato feriti, solo un grosso “bollo” alla Jaguar del primo ministro. Qualche graffio anche per l’altra vettura, una Range Rover nera. Una conferma è arrivata da un portavoce: «Sì, quella era la macchina del primo ministro: il video parla da solo di quello che è successo. Non ci sono feriti». Nonostante l’incidente, la Jaguar di BoJo è ripartita immediatamente. Il The Guardian fa sapere che il manifestante che ha causato l’incidente è stato arrestato dalle forze dell’ordine presenti sulla scena dello scontro. Qui di seguito il video di quanto accaduto questo pomeriggio nei dintorni di Westminster:





© RIPRODUZIONE RISERVATA