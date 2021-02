Borrelli licenziato? Protezione civile verso cambio al vertice/ La mossa di Draghi

Domenico Arcuri ma non solo: anche Angelo Borrelli rischia il posto. Secondo quanto riportato da numerose testate, Adnkronos in primis, si va verso il cambio ai vertici della Protezione Civile: citando autorevoli fonti, l’agenzia di stampa rimarca che la nuova nomina potrebbe arrivare già oggi nel corso del Consiglio dei ministri.

Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul destino di Angelo Borrelli, ma l’ufficialità del licenziamento appare imminente. La sostituzione alla guida della struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri arriva nelle ore del restyling richiesto fortemente dal premier Draghi per fronteggiare al meglio la gestione della pandemia da Covid-19 in corso.

PROTEZIONE CIVILE, ANGELO BORRELLI VERSO LA SOSTITUZIONE

Il Messaggero spiega che il mandato di Angelo Borrelli come capo del Dipartimento della Protezione Ciivle è in scadenza e l’indicazione del premier Draghi sarebbe quella di un avvicendamenti. Come già evidenziato in precedenza, il funzionario non è l’unico a rischiare il posto: il destino del commissario straordinario Domenico Arcuri verrà deciso nel weekend, mentre non è da escludere qualche cambiamento anche nel Comitato tecnico scientifico, finito spesso nel mirino dei politici. Potrebbe terminare dopo meno di quattro anni l’esperienza di Borrelli al vertice della Protezione Civile, dopo una lunga carriera nelle istituzioni: ricordiamo la nomina nel 2010 vice-capo dell’Area Tecnica del Dipartimento, mentre dal 2011 è stato vice-capo della Protezione Civile.



