BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alla prima seduta dell’anno (3 gennaio 2022)

PIAZZA AFFARI ALLA PRIMA SEDUTA DEL 2022

Oggi la Borsa italiana affronta la prima seduta del 2022, mentre restano ancora chiuse le piazze di Tokyo, Londra e Toronto. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero italiano relativo al mese di dicembre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’Indice ISM manifatturiero degli Stati Uniti relativo a dicembre. Alle 18:00 toccherà alle immatricolazione di automobili in Italia a novembre. A Piazza Affari farà il suo debutto Iveco, a seguito dello spin-off da Cnh Industrial.

Ricordiamo che giovedì scorso, ultima seduta del 2021, il Ftse Mib aveva chiuso in rialzo dello 0,01% a 27.346 punti. Sul listino principale si era messa in luce Diasorin con un +1,5%. Bene anche Ferrari (+0,7%), Inwit (+0,7%), Exor (+0,6%), Banco Bpm (+0,6%) e Mediobanca (+0,6%). Moncler aveva fatto peggio di tutti con un -0,9%. Male anche Atlantia (-0,8%), Tenaris (-0,8%), Cnh Industrial (-0,6%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund era salito sopra i 135 punti base.

