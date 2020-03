BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari all’ultima seduta del mese (31 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI CHIUDE IL MESE DI MARZO

Il mese di marzo si chiude con diversi dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:45 toccherà alle spese per consumi in Francia a febbraio e all’inflazione d’Oltralpe nel mese di marzo. Aggiornamenti sull’indice dei prezzi di marzo arriveranno anche dall’Italia e a livello europeo alle 11:00. Alle 9:55 conosceremo il tasso disoccupazione tedesco di marzo. Alle 12:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione di febbraio in Italia. Alle 15:45 dagli Usa arriverà l’Indice PMI di Chicago relativo a marzo, mentre alle 16:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori a marzo. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni. In programma anche il cda di Intesa Sanpaolo, chiamato a decidere sulla distribuzione dei dividendi dopo la richiesta giunta dalla Bce alle banche europee in materia. A Piazza Affari si attendono, tra gli altri, i bilanci 2019 di Gambero Rosso, Arterra Bioscience e Officina Stellare.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 16,872 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Recordati (+7,6%) e Diasorin (+7,4%). Bene anche Snam (+5,3%), Stm (+5,1%), Italgas (+6,3%), Nexi (+5,4%) e A2A (+5,9%). Superiori ai due punti percentuali anche Enel (+3,7%), Eni (+4,6%), Hera (+4,8%), Moncler (+2,6%) e Unipol (+2,2%). Atlantia e Unicredit hanno fatto peggio di tutti con un -7,5%. Male anche Azimut (-2%), Banca Mediolanum (-4,9%), Banco Bpm (-3,6%), Campari (-2,5%), Cnh Industrial (-2,8%), Exor (-2,3%), Fca (-2,6%), Ferragamo (-2,7%), Intesa Sanpaolo (-6,1%), Leonardo (-1,3%), Mediobanca (-3,6%), Prysmian (-2,4%) e Ubi Banca (-2,9%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 202 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA