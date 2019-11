BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (27 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Alle 8:45 sarà comunicato l’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo al mese di novembre. Lo stesso dato, insieme all’indice di fiducia delle imprese, sarà comunicato con riferimento all’Italia alle 10:00. Alle 14:30 dagli Stati Uniti arriverà il dato sul Pil del terzo trimestre, insieme alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e agli ordinativi di beni durevoli. Alle 16:00 sarà la volta della spesa per consumi negli Usa nel mese di ottobre, insieme al dato sul reddito delle famiglie americane, sempre a ottobre. Infine, mezzora più tardi, si saprà l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di Bund a cinque anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,37% a 23.553 punti. Sul listino principale bene Moncler (+2,3%), Pireli (+2,2%) e Buzzi (+2,8%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Azimut (+1,1%), Campari (+1,7%), Cnh Industrial (+1,9%), Diasorin (+1,1%), Ferragamo (+1,1%), Ferrari (+1,5%), Juventus (+1,9%), Nexi (+1%) e Stm (+1,6%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -1,4%. Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 164 punti base.

