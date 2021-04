BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (29 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione tedesco di marzo. Analogo dato riferito all’Italia sarà diffuso alle 11:00. Alle 9:00 sarà la volta dell’inflazione di aprile e del tasso di disoccupazione del primo trimestre in Spagna. Alle 9:55 toccherà al tasso di disoccupazione tedesco di aprile. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulle retribuzioni del primo trimestre. Alle 11:00 sapremo gli indici di fiducia dei consumatori e delle imprese in Europa. Alle 14:00 toccherà all’inflazione tedesca di aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il Pil del primo trimestre insieme al numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni e di Ccteu a cinque anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Caterpillar, Comcast, Mastercard e McDonald’s, mentre da Francoforte quella di Basf e da Amsterdam quella di Shell. A Piazza Affari, invece, quelle di Amplifon, Eni, Stm, AlerionCleanPower, Basicnet, Eprice, Eukedos, Maire Tecnimont, Net Insurance, Netweek, Piaggio, Seri Industrial e Reno de Medici.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,06%, Saipem a -5,06% (28 aprile 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,06% a 24.459 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +3,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+2,7%), Bper (+2,2%), Cnh Industrial (+0,9%), Eni (+0,9%), Fineco (+0,7%), Generali (+0,6%), Intesa Sanpaolo (+0,5%), Leonardo (+0,7%), Poste Italiane (+0,9%), Stellantis (+0,6%), Telecom Italia (+0,6%) e Unicredit (+1,4%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -5,1%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,5%), Atlantia (-1,5%), Enel (-1,2%), Pirelli (-2,9%) e Stm (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 105 punti base.

SNAM/ Assemblea azionisti approva bilancio 2020 e distribuzione saldo dividendoBORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,17%, Diasorin a -5,45% (27 aprile 2021)

