BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rialzo (9 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca nel mese di ottobre. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola sempre di ottobre. Alle 16:00 toccherà alle vendite e alle scorte all’ingrosso negli Stati Uniti ancora a ottobre, mentre alle 16:30 si saprà la variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di titoli di stato tedeschi a due anni. A Piazza Affari si attende il Capital Markets Day di Stm.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,24% a 22.053 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Bper (+0,7%), Diasorin (+0,7%), Recordati (+1,1%) e Snam (+0,6%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Generali (-1%), Inwit (-2%), Stm (-1,2%) e Unicredit (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 118 punti base.

