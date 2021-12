BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per le festività (31 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER FESTE

La Borsa italiana oggi resterà chiusa, mentre altre piazze mondiali termineranno la sessione di scambi in anticipo o saranno regolarmente aperte come Wall Street. Non sono in previsti dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,01% a 27.346 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +1,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+0,6%), Enel (+0,5%), Exor (+0,6%), Ferrari (+0,7%), Inwit (+0,7%) e Mediobanca (+0,6%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -0,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,8%), Cnh Industrial (-0,6%), Tenaris (-0,8%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 135 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,01%, Moncler a -0,87% (30 dicembre 2021)

