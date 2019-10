BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l’attesa per il Btp Italia (21 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI E IL BTP ITALIA

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare l’indice dei prezzi alla produzione in Germania relativo a settembre che verrà diffuso alle 8:00. Oggi prende il via il collocamento di un nuovo Btp Italia, con scadenza a otto anni. In giornata sono attese le trimestrali di Sap e di Gedi, società tornata al centro dell’interesse degli investitori dopo le recenti dichiarazioni di Carlo De Benedetti sul futuro di Repubblica. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,24% a 22.321 punti. Sul listino principale bene Bper (+2,2%), Hera (+1,3%), Juventus (+1,2%), Nexi (+1,7%), Terna (+1%) e UnipolSai (+1,8%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Male anche Leonardo (-3,2%), Pirelli (-2,6%), Fca (-2,4%), Ferrari (-1,9%) e Campari (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 141 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA