BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (7 febbraio 2022)

La prima giornata della settimana offre pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare, in particolare, la produzione industriale tedesca di dicembre in diffusione alle 8:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Mps e Credem.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,79% a 26.603 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Tenaris con un +2%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Eni (+1,4%), Fineco (+0,3%), Moncler (+0,2%) e Nexi (+0,1%). Poste Italiane ha fatto peggio di tutti con un -6,2%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di A2A (-2,5%), Cnh Industrial (-3,5%), Exor (-3,1%), Inwit (-3%), Italgas (-3,2%), Iveco (-3,1%), Leonardo (-3,1%), Mediobanca (-2,8%), Pirelli (-3,3%), Prysmian (-2,5%), Saipem (-3,2%) e Stellantis (-5,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 152 punti base.

