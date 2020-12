BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a riprendere quota 22.000 (11 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A RIPRENDERE I 22.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 sapremo il tasso di inflazione tedesco relativo al mese di novembre. Analogo dato verrà poi diffuso un’ora più tardi con riferimento alla Spagna. Alle 10:0 sarà la volta della produzione industriale italiana di ottobre. Alle 14:30 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione negli Usa a novembre, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan. A mercati chiusi Fitch dovrebbe aggiornare rating sul debito pubblico della Spagna, mentre Dbrs quello relativo al debito sovrano della Gran Bretagna.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,25% a 21.915 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +2,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+0,7%), Campari (+1,5%), Diasorin (+0,7%), Enel (+1,1%), Eni (+1%), Prysmian (+1,2%), Snam (+0,8%) e Tenaris (+1,5%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banca Generali (-1%), Banca Mediolanum (-1,6%), Banco Bpm (-2,1%), Buzzi (-1,7%), Ferrari (-1,9%), Hera (-1,1%), Interpump (-1,6%), Inwit (-2,9%), Italgas (-1,5%), Leonardo (-2,8%), Nexi (-1,5%), Stm (-1,7%) e Unicredit (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 115 punti base.



