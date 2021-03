BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 24.000 punti (24 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 24.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo gli indici dei prezzi alla produzione e al consumo in Gran Bretagna nel mese di febbraio. Alle 9:15 toccherà agli indici PMI manifatturiero e dei servizi di marzo della Francia. Analoghi dati verranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Usa (ore 14:45). Alle 13:30, ancora dagli Usa, arriveranno gli ordini di beni durevoli nel mese di febbraio, mentre alle 15:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. Alle 16:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori europei a marzo. In giornata è in programma l’emissione di Bund decennali. A Piazza Affari, tra le altre, sono attese le trimestrali di Poste Italiane, Terna, Hera, Aedes, Brioschi, Cattolica Assicurazioni, Class Editori, Crowfundme, Gambero Rosso, Piteco, Technogym e Zucchi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,61% a 24.113 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+2,1%), Diasorin (+0,6%), Enel (+0,9%), Hera (+2,3%), Inwit (+1,9%), Italgas (+2,4%), Nexi (+0,7%), Prysmian (+1,3%), Snam (+1,1%), Telecom Italia (+1,1%) e Terna (+1,6%). Stellantis ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-2,2%), Banca Generali (-1%), Banca Mediolanum (-2,2%), Cnh Industrial (-2,3%), Eni (-1,6%), Exor (-2,8%), Fineco (-2,8%), Interpump (-2%), Leonardo (-1,5%), Moncler (-2,5%), Saipem (-2,7%), Stm (-2%), Tenaris (-1,7%) e Unipol (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 95 punti base.

