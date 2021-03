BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza dati dagli Usa (9 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI SENZA DATI DAGLI USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 7.30 conosceremo quelli sul mercato del lavoro francese nel quarto trimestre del 2020. Alle 8:00 toccherà al saldo della bilancia commerciale tedesca di gennaio. Alle 10:00 toccherà alla produzione industriale italiana di gennaio. Un’ora dopo sarà diffuso l’Interim economic outlook dell’Ocse e conosceremo anche Pil e occupazione in Europa nel quarto trimestre del 2020. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Leonardo, Cementir, Datalogic, Digital Bros, Prima Industrie e Ferragamo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,12% a 23.681 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +7,6%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Banca Mediolanum (+4%), Banco Bpm (+4%), Bper (+4,2%), Exor (+5,1%), Ferrari (+4,2%), Inwit (+5,6%), Pirelli (+4,6%), Stellantis (+5,9%), Unicredit (+4,7%) e Unipol (+4,8%). Unico titolo a chiudere in rosso è stato Diasorin (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 102 punti base.



