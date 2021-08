Bossetti, l’avvocato: “Perché ostacoli su reperti Yara?”/ “Ci nascondono qualcosa…”

L’avvocato di Massimo Bossetti va all’attacco. Sul caso legato all’omicidio di Yara Gambirasio, Claudio Salvagni dice: “Siamo autorizzati a poter fare le nostre analisi sui reperti, ma troviamo sempre degli ostacoli che ce lo impediscono… La Suprema Corte ci ha dato sempre ragione – commenta al settimanale Oggi, in edicola da domani – ma se un provvedimento definitivo può essere disatteso, lo Stato di diritto va a farsi benedire”.

Commentando le motivazioni della Corte di Cassazione favorevoli al suo assistito che chiede di riesaminare i reperti di Yara Gambirasio e i campioni di Dna, Claudio Salvagni aggiunge: “Il mio timore – aggiunge Salvagni – è che i reperti siano stati conservati malamente, tanto da rendere impossibili ulteriori analisi. Se non ci fosse niente da nascondere nessuno avrebbe timore di sottoporre a nuove analisi i reperti, perché i risultati confermerebbero quelli che hanno portato al giudizio di colpevolezza del mio cliente. Evidentemente non è così”.

Sui reperti di Yara Gambirasio l’avvocato di Massimo Bossetti pensa che qualcuno stia nascondendo qualcosa. La Corte di Assise di Bergamo aveva detto no all’accesso dei reperti, mentre i membri del pool nominato dalla moglie Marita Comi sono certi che ci siano elementi utili per un’eventuale revisione del processo. I consulenti sarebbero entrati in possesso anche di uno scatolone.

Recentemente Bossetti, dal carcere e tramite il suo avvocato, si era detto innocente oltre che disperato. “Noi legali continueremo a batterci senza sosta utilizzando gli strumenti del diritto che ci vengono concessi”, ha detto Claudio Salvagni. A suo dire, “c’è un uomo condannato all’ergastolo senza che sia mai stata verificata al 100 per cento quella prova di condanna”.

